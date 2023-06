Wolkersdorf: Pkw steckte unter Sattelzug fest, Lenker eingeklemmt

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am 20. Juni, gegen 18 Uhr, auf der Nordautobahn in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Abfahrt Ulrichskirchen: Ein 51-jähriger Tscheche fuhr mit seinem Sattelzug auf der ersten Fahrspur, als plötzlich der Pkw, der von einem 19-jährigen Wiener gelenkt wurde, aus bislang unbekannter Ursache in das Heck des Sattelanhängers fuhr, berichtet die Polizei. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Feuerwehren Wolkersdorf und Obersdorf mit dem hydraulischen Rettungssatz aus dem Pkw befreit und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Die Aufräumarbeiten danach waren nicht einfach: Denn zuerst musste da Pkw-Wrack mit der Seilwinde unter dem Sattelzug hervorgezogen werden. Das Auto wurde mit dem Last der FF Wolkersdorf abtransportiert, der Sattelzug wurde zu einem Abstellplatz begleitet.

Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die A5 in Fahrtrichtung Brünn von 18.05 Uhr bis 19.15 Uhr zur Gänze gesperrt.