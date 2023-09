Spekulationen um Ursache für schweren Unfall auf Umfahrung Mistelbach

Um 1.54 Uhr wurden die Freiwilligen der Feuerwehren Mistelbach-Stadt, Wilfersdorf, Schrick und Ladendorf sowie der Feuerwache Lanzendorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf die Umfahrung Mistelbach alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Rettung eines unbestimmten Grades verletzten, massiv eingeklemmten Fahrzeuglenkers und richteten zeitgleich erste Brandschutzmaßnahmen ein. Die kurz darauf eintreffende Mannschaft des RLF Mistelbach führte die Rettung der zweiten eingeklemmten Person durch.

Mit Unterstützung der sonst anwesenden Feuerwehren und des Roten Kreuzes konnten die Personen rasch, aber dennoch schonend aus den Wracks befreit und in notärztliche Obhut übergeben werden. Im Anschluss wurde die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln sowie Fahrzeugteilen gereinigt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Ein Pkw wurde vom Wechsellader Mistelbach, der zweite vom Last Schrick von der Unfallstelle entfernt.

Über die Unfallursache gab es in den Sozialen Medien wilde Spekulationen. An denen wollen sich die Feuerwehren nicht beteiligen: „Die Klärung von Unfallursachen ist eine hochkomplexe Angelegenheit, welche mitunter viele Stunden braucht, in denen die Unfallwracks minutiös untersucht, Bremsspuren ausgewertet und Beteiligte sowie Zeugen befragt werden“, schreibt die FF Mistelbach-Stadt auf ihrem Facebook-Channel: „Wir als Freiwillige Feuerwehr sind Jahr ein, Jahr aus bei unzähligen Verkehrsunfällen. Mal leichte, mal schreckliche so wie heute. Man kann also behaupten, wir haben leider Erfahrung mit solchen Ereignissen. Und selbst wir maßen uns nicht an, einem Gutachter und/oder der Polizei bei der Unfallursache vorzugreifen.“