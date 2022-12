Schwerpunkt vor Silvester 172 Kilo Silvesterraketen und Kracher in Laa beschlagnahmt

Insgesamt 172,5 Kilo an illegaler Pyrotechnik wurde bei einer Schwerpunktaktion am Grenzübergang Laa binnen 9,5 Stunden beschlagnahmt. Es soll nicht die letzte derartige Schwerpunktaktion vor Silvester gewesen sein, kündigt die Polizei an. Foto: Polizei

D as ist erst der Anfang, kündigt Bezirkspolizeikommandant Hannes Jantschy an: Am 28. Dezember machte die Polizei am Grenzübergang Laa Aktion Scharf gegen illegale Pyrotechnik und beschlagnahmte binnen weniger Stunden 172,5 Kilo pyrotechnischer Gegenstände.