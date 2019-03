Am 28. Februar feierte die Kindergartenleiterin von Kleinhadersdorf, Helga Zawrel, ihren Sechziger. NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Thomas Grießl waren als Gratulanten gekommen.

KLEINHADERSDORF, ASPARN, GROSSRUSSBACH / Präsident Karl Wilfing dankte ihr im Namen des Landes Niederösterreich für ihre großartige Arbeit im Kindergarten, aber auch ehrenamtlich in der katholischen Kirche des Weinviertels.

Am Morgen ihres Geburtstages hatte Zwarel einige Arbeit, da ihr die Geschwister das Auto fest mit 60er Mascherl und Plakaten eingepackt haben.

Seit 1977 ist sie Kindergärtnerin in Kleinhadersdorf und hat 1984 die Leitung des hochgeschätzten zweigruppigen Kindergartens übernommen. Diese Wertschätzung war auch zu sehen, als ihr ehemaliges Kindergartenkind Judith Frank mit der "Jungen Musi" nach Großrußbach kam um hier für „Tante Helga“ aufzuspielen.

Da sie ein echtes Goldstück ist wurde sie von Bürgermeister Thomas Grießl auch mit einer Magnum Flasche Weinviertler Goldsekt beschenkt. Das abendliche Dankesfest begann am Freitag mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche Großrußbach, die Prälat Matthias Roch, ein langjähriger Wegbegleiter von Helga Zawrel, zelebrierte.

Beim Fest im Bildungshaus dankte Weihbischof Stephan Turnovszky der stellvertretenden Vorsitzenden des pastoralen Vikariatsrates Helga Zawrel für ihre langjährige und vielseitige Arbeit im Vikariat und auch in ihrer Heimatpfarre Asparn.

Die Familie hatte für das Geburtstagskind eine Diashow über Familie, Ausbildung und all die kirchlichen Aktivitäten zusammengestellt. Der Vorstand des Vikariatsrates gratulierte mit einem Lied und die Bildungshausmitarbeiter sorgten, angeführt von Matthias Roch und Franz Knittelfelder, wie für eine Kindergärtnerin passend, für einen Laternenumzug samt umgedichtetes Martinslied.

Was vielen nicht so bekannt war. Helga Zawrel ist begeisterte Schifahrerin und Fußballfan. So war sie lange Zeit auch Mitglied der legendären Damenfußballmannschaft von Asparn.