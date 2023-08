Er prägte 15 Jahre die Feuerwehr

Mit seinen Kollegen und Firmenchef Adalbert Svec feierte Herbert Stüber am 25. August seinen Sechziger. Am nächsten Tag war dann die Familie im Veltlinerhof von Erwin Wimmer dran und weitere Feiern werden in den einzelnen Vereinen noch folgen. Ebenso lange wie Rauchfangkehrer ist Herbert Stüber auch bei der Feuerwehr. Vizebürgermeister David Jilli dankte ihm besonders für seine 15-jährige Tätigkeit als Poysdorfer Feuerwehrkommandant. Er hat diese Aufgabe immer mit viel Umsicht und Engagement ausgeübt. Neben der Einsatztätigkeit war ihm auch das Gesellschaftliche in der Feuerwehr sehr wichtig. So wurde das Bethlehem-Friedenslicht sowie der Einzug der Feuerwehrleute und die Mitternachtseinlage beim Feuerwehrball in seiner Ära begonnen. Auch die Jugend für die Feuerwehr zu begeistern, war Herbert Stüber immer ein großes Anliegen. Seit einigen Jahren hat Stüber gemeinsam mit seiner Gattin Klara auch die Liebe zum Tanzen entdeckt. So ist er auch treues Mitglied der Volkstanzgruppe Kleinhadersdorf mit der natürlich auch noch gefeiert werden muss.