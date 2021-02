Nachdem der Secondhand-Shop „Babyhausen“ von Martina und Ernst Csincsics in Patzmannsdorf so gut angenommen wurde, entschlossen sich die beiden, eine Filiale in Laa an der Thaya zu eröffnen.

Da Martina Csincsics schon seit einiger Zeit mit Lilla Jovanovic, der Besitzerin von Lilla Couture gut zusammenarbeitet, wurde das nun vertieft. Da sich Jovanovic, die bis jetzt auch Kinderkleidung verkaufte, in Zukunft nur mehr auf Damenmode konzentrieren möchte, konnte ihre Geschäftspartnerin die gesamte Baby- und Kinderkleidung, sowie das kleine Geschäftslokal am Stadtplatz 2 übernehmen. Seit Kurzem bietet Babyhausen daher auch in Laa neue und Secondhand Baby- und Kinderkleidung für Buben und Mädchen in Größe 50 bis 152 an. Aber auch neue Kinderschuhe stehen hier zur Auswahl.

„Seit einer Woche habe ich nun geöffnet und konnte bereits viele Stammkunden, aber auch neue Kunden in meinem kleinen Geschäft begrüßen“, freut sich die Babyhausen-Besitzerin. Jeden Tag wird nachsortiert und neben einigen Stücken aus der Winterkollektion gibt es bereits Frühjahrsmode für die Kleinsten zu kaufen. Dabei bewegen sich die Preise in einem moderaten Rahmen, denn ab einem Euro für Strumpfhosen und 20 Euro für Jacken ist sicher für jede Geldbörse etwas dabei.

„Sockerl schenke ich bei jedem Einkauf dazu und manchmal gibt’s bei einem größeren Einkauf das eine oder andere Stück auch gratis“, freut sich Csincsics auf viele zufriedene Kunden. Neben der Kindermode, die in Laa verkauft wird, gibt es in Patzmannsdorf weiterhin Kinderwagen, Autokindersitze und Spielzeug zu erwerben. Natürlich betreibt das kleine Familienunternehmen auch einen Online-Shop, in dem man unter https://babyhausen-second-hand.jimdosite.com/shop/ stöbern kann.