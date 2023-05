Web-Portal zeichnet die „Michelstettner Schule“ aus

Auf der www.familienausflug.info gibt es Informationen, wie familientauglich Ausflugsziele sind. Denn mit Kindern braucht es schon ein paar Anforderungen mehr als bei reinen Erwachsenendestinationen. Das Seitenportal hat jährlich 13 Mio. Seitenaufrufe, 12 Mio. Bewertungen werden zu den Ausflugstipps abgegeben, 12.000 Ausflugsziele in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz sind enthalten. All das fließt in die Bewertung ein. Die Auszeichnung für die beliebtesten Ausflugsziele wurde heuer zum dritten Mal vergeben.

„Die Michelstettner Schule schafft es, bei groß und klein nicht nur die Neugier auf die Schule von früher zu wecken, sondern auf unterhaltsame Art auch persönliche Erinnerungen und Erfahrungen des Lernens erlebbar zu machen“, weiß Museumsleiterin Maria Kranzl „Wir sind stolz darauf, dass es uns immer wieder gelingt, Familien dafür zu begeistern!“ Das schlägt sich auch in den Kommentaren nieder: „Freundliche Leiterin, interessante Themen und mehrere authentische alte Schulklassen. Ein tolles Erlebnis“, fasste das eine Besucherin zusammen.

Neben der laufenden Dauerausstellung in der Michelstettner Schule - ein Parcours durch die eigenen Jugenderinnerungen quer durch mehrere alte Schulklassen - gibt es heuer den Ausstellungsschwerpunkt Schulmusik. Am Samstag, 10 Juni, gibt es um 15.30 Uhr das Musikfest „Sang und Klang“ unter anderem mit den „Staatzer Musikschlümpfen“, dem „Doppelquartett des Bezirkslehrerchores Mistelbach“ und jungen Musikern der Volksschulen Asparn und Hagenberg.

Infos: www.michelstettnerschule.at

