Seit 50 Jahren Wirtin: Waltraud Wolf feierte Jubiläum

Am 1. Oktober 1973 hat sie gemeinsam mit ihrem Gatten Leopold Wolf das ehemalige Gemeindegasthaus gekauft und ausgebaut. Es habe ihr von Anfang an viel Freude bereitet, erzählt Wirtin Waltraud Wolf zum 50 Jahr-Jubiläum des Gasthauses Wolf, zu dem auch Ortsvorsteher Franz Vinzens, Vizebürgermeister David Jilli und Gemeinderätin Tanja Kapusta gekommen sind. Sie alle können sich Poysbrunn ohne ihre Wirtin Waltraud Wolf nicht vorstellen. NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, der bei der Dreißigerfeier vor 20 Jahren einige Zeit hinter der Schank aushalf, kam mit einem selbstgepflückten Blumenstrauß, um für fünf Jahrzehnte Gastwirtin Danke zu sagen.

Jetzt, in der Pension, hat sie das Gasthaus von Donnerstag bis Sonntag als Schankbetrieb geöffnet. „Die Gäste sind einfach dankbar, dass sie hier bei mir einen Treffpunkt haben und so kommen Poysbrunner, Falkenstein, Poysdorfer, aber auch Herrnbaumgartner hier zusammen, um Karten zu spielen oder auch um nur zu plaudern“. Für Waltraud Wolf ist es faszinierend, wie hier generationenübergreifend ein 80-Jähriger mit einem 17-Jährigen beisammensitzt, um sich zu unterhalten.

Bürgermeister Josef Fürst betonte in seinen Dankesworten, dass es einfach das Familiäre bei Waltraud Wolf sei, was dieses Gasthaus so auszeichnet. „Einmal hatten wir das Gasthaus acht Tage geschlossen, um auf Urlaub zu fahren. Es war heiß bei der Abfahrt, in St. Wolfgang hat es die ganze Woche geregnet und auch bei der Heimfahrt war es brütend heiß. Mein Mann und ich sagten uns, am schönsten ist es doch zu Hause“.

Eines aber hält die Wirtin fix ein. Das ist ihre tägliche Walkingrunde, für die sie im Gasthaus eine Mittagspause einlegt. Waltraud Wolf könnte ein Buch über ihre Erlebnisse schreiben. So wurden vom Gasthaus Wolf die Bundesheersoldaten bei ihren Übungen im Steinbruch Falkenstein komplett verpflegt. Das begann schon um fünf Uhr früh mit dem Frühstück, erinnerte sich die Wirtin an frühere Zeiten. Später kam dann das Lebensmittelgeschäft im Ort dazu, wo die Wirtin dann zwischen beiden Standorten pendelte. Das gesellschaftliche Leben Poysbrunns ist eben eng mit dem Namen Wolf verbunden. Auch einen traditionellen Sparverein gibt es hier im Gasthaus Wolf.