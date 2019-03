Chapeau Herbert Loch. Der mittlerweile 62-jährige frühere Torwart ist seit über 50 Jahren im Fußball tätig. Zwar warf ihn in den 90er-Jahren ein Bandscheibenvorfall kurz zurück, davon ließ er sich aber nicht beirren. Weitere zwei Bandscheibenvorfälle später kennt er seinen Körper in- und auswendig, weiß auch, was er ihm noch zutrauen kann und was nicht.

Nach wie vor trainiert er zweimal wöchentlich Mistelbachs Torhüter, spendet zudem seine Zeit an Spieltagen. Klar, ganz ohne Entlohnung geht das Ganze nicht vonstatten, dennoch ist das außergewöhnlich – nicht nur, dass Loch unermüdlich und immer noch voller Tatendrang wirkt, sondern auch, dass er scheinbar einen sensa-tionellen Draht zu seinen Torhütern hat, obwohl diese sehr oft mindestens 30 Jahre jünger sind als er.

Oft heißt es, wenn man bei Spielern nach einem „guten Trainer“ nachfragt, dass nicht nur die fachliche Komponente abgedeckt werden muss, sondern auch die menschliche. Herbert Loch bringt seit mittlerweile fast drei Dekaden genau das auf die verschiedensten Sportplätze im Weinviertel. Nachfragen kann man da sicher in Poysdorf, Großkrut, Hohenau, Zistersdorf oder eben auch beim FCM, wo der Eichhorner seit Jahren eine feste Größe und nicht mehr wegzudenken ist.