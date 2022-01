Mistelbach: Neue Teststation für behördliche PCR-Tests

Die Lichtquelle, Fachgeschäft auch durchaus esoterisches Wohlbefinden, schloss rund um Weihnachten seine Pforten, der Standort wurde nach Wildendürnbach verlegt. Jetzt wurde in den Räumlichkeiten eine zusätzliche Teststation für behördlich angeordnete PCR-Testungen eingerichtet, nachdem die Fallzahlen in den verganenen Wochen geradezu explodiert waren. Bisher gab es nur einen Drive-In beim Bauhof in der Ebendorfer Straße, jetzt gibt es in der Hafnerstraße 6 zusätzlich den Walk-in.

Achtung: Nur nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörde oder "1450. Hier wird gegurgelt." Öffnungszeiten: täglich 8 bis 16 Uhr.

Nähere Infos hier: https://www.noe.gv.at/noe/Coronavirus/Behoerdlich_angeordnete_PCR-Tests.html?fbclid=IwAR2ientTa1Xt5-CWOjWXzESD7ZU2A9yGVM3qnFKutAYLTEcwf9CBmH5ZY8w

