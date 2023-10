Sekt-Special: Ein Blick hinter die Kulissen der Sektherstellung

„Meine Vision ist, dass wir in der Region mehr hochwertigen Sekt produzieren und verkaufen als Wein. Das Potenzial dazu haben wir“, betonte Winzer Markus Taubenschuss. Gemeinsam mit Christian Madl aus Schrattenberg zelebrierte er das Sekt-Special im Weinmarkt Poysdorf. „Mir ist wichtig, den Konsumenten zu zeigen, wie viel Arbeit und Güte hinter diesem hochwertigen Produkt aus unserer Region steckt“, betonte Christian Madl, von dem Markus Taubenschuss in den letzten Jahren auch viel an Wissen saugen konnte. Es ist es einfach wert, das Handwerk zu erlernen, denn heimische Sekte können auf internationalen Bühnen mit den großen Schaumweinen der Welt mithalten. Das Beispiel Christian Madl zeige, dass man mit Qualität und nicht unbedingt mit immer mehr an Menge erfolgreich sein und eine gute Wertschöpfung erreichen kann, betonte Markus Taubenschuss.

Den Besuchern des Sekt-Specials wurde ein Sektgrundwein 2023 zur Verkostung gereicht. Danach folgten Rohsekte, die auf der Hefe lagen und vor Ort frisch degorgiert wurden. Krönung war dann das Sabrieren und Verkosten von fertigen Sekten aus den Häusern Madl und Taubenschuss. Im Seminarraum gab es dann auch noch Sekt von anderen Weinmarktwinzern zu genießen. Weinmarktobmann Martin Hirtl konnte dazu auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Josef Fürst willkommen heißen. „Poysdorf nennt sich die Weinstadt und Sekthochburg Österreichs und so ist es sehr wichtig, dass zum Tag des Sektes ein ganzes Wochenende im Zeichen des Prickelns steht“, hob Bürgermeister Josef Fürst hervor.