Georg Hugl feierte Sechziger mit großem Fest.

Ein großes Fest mit Familie und Freunden gab es zum Sechziger von Georg Hugl in der Weinviertler Sektmanufaktur in Stützenhofen. Unter den Gästen war auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing Die Kinder Daniel, Christina, Raphael und Rebecca haben in den Fotokisten gestöbert und eine Präsentation zusammengestellt, die alles von der Geburt über die Jugendstreiche bis ins Heute offenlegte. Gattin Barbara, eine Schweizerin, hat ihr Lebensglück mit Georg in Stützenhofen gefunden. So waren natürlich auch viele Schweizer Gäste beim Fest mit dabei.