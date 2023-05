Martinsdorf: Die Steiners feierten ihre Eiserne Hochzeit

Das Paar hat am 24. Mai 1958 in der Pfarrkirche Groß-Stelzendorf geheiratet. Der Bräutigam lebte damals in Martinsdorf und wurde mit einem der zwei zu dieser Zeit im Ort vorhandenen Autos hingeführt. Er überlebte den Brünner Todesmarsch und kam mit 13 Jahren nach Österreich.

Nach seiner Lehre als Hufschmied gründete er ein Landmaschinenunternehmen in Hohenruppersdorf, das heute von seinen Nachkommen geführt wird. Noch heute macht Steiner Schauschmiedevorführungen im Museumsdorf Niedersulz. Gattin Maria steht ihrem Mann immer zur Seite.

Die deutlich angewachsene Familie gratulierte dem Jubelpaar herzlich.

