Weinviertel für alle Sinne

Der Nachmittag kam bei unseren Mitgliedern äußerst gut an. Schon im Vorfeld merkte ich das Interesse, denn die Anmeldungen trudelten nur so herein", freute sich Organisatorin Ilse Goisauf über diese gelungene Veranstaltung der Seniorengruppe Mistelbach. Ja, im Hof des Heurigenlokales Seltenhammer in Paasdorf sorgten Kellergassenführerin Ilse Gritsch, Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll und Harmonikaspielerin Eveline Schwankhart für einen Weinviertel-Abend für alle Sinne. Im Fokus stand bei Gritsch die Weinvierter Kellerkultur mit all ihren Geschichten und Gschichtln, Schöff-Pöll ließ die Sprache der Köllamauna wieder aufleben und Musikerin Eveline spielte dazu zünftig auf.

Dafür bedankte sich der engagierte Obmann Herbert Eidelpes im Namen seiner „Schäflein“ herzlich. Es wurde nicht nur gelacht, applaudiert und gesungen - auch schwangen so manche das Tanzbein.