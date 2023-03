Franz Hiller ist der beste Schnapser im Land um Laa

Gespielt wurde in zwei Gruppen, sehr ambitioniert und fair wurde um den Sieg gekämpft, wie Beobachter bemerkten. Den Sieg holten sich Franz Hiller, der 2. Preis ging an Franz Leczek und der 3. Preis an Friedrich Hodecek. Den letzten Preis, einen Sauschädl, erhielt Franz Eisinger.

Organisiert und vorbereitet wurde dieses Turnier von Teilbezirksobfrau Maria Reznicek und Anni Patermann. Unterstützung bei der Auswertung kam von den Obmännern Johann Strick und Josef Schulz. Mit einem Schlussachterl wurden die Sieger gefeiert.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.