Plauderei mit der Polizei in Poysdorf

Bezirkspolizeikommandanten Hannes Jantschy und Dieter Rath sind die Vernetzung und der unkomplizierte Zugang der Gemeinden und der Bevölkerung zur Polizei ein großes Anliegen. Die Aktion „Gemeinsam sicher“ ist ein wichtiger Beitrag dazu. In der Aktionswochen gab es Stationen in Poysdorf, Mistelbach und Wolkersdorf. Die Region Laa wurde bereits vorher eingebunden. Bürgermeister Josef Fürst, sein Vize David Jilli und auch die Schrattenberger Gemeindevertretung mit Bürgermeister Johann Bauer an der Spitze, war zum Coffee to go mit der Polizei gekommen. Ein Dankeschön sagte Dieter Rath an Tchibo Kaffee und an seine beiden Kollegen von der Fremden- und Grenzpolizei Laa, Beate Kahlbacher und Reinhard Masuccio. Sie unterstützten und sorgten für köstliche Kaffeespezialitäten. Mit dabei auch die regionalen Sicherheitsbeauftragten Christian Tugendsam aus Poysdorf und Helmut Kraus aus Drasenhofen.

Bei diesen zwanglosen Plaudereien erfuhren die Polizisten auch, wo der Schuh drückt. „Ich hätte da ein Anliegen“, meinte eine ältere Dame, und brachte vor, was ihr schon länger am Herzen liegt. „Auf den Posten wäre ich aber deswegen nicht gegangen“, meinte sie sehr zufrieden. Die Sicherheitsbeauftragten in den jeweiligen Polizeidienststellen aber auch der Sicherheitskoordinator sind jederzeit Ansprechpartner.

Der Poysdofer Vizebürgermeister David Jilli lobte die gute Zusammenarbeit und auch die große Bereitschaft der Polizei, zu helfen, wo Sicherheit auch präventiv notwendig ist. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl unserer Bürger zu stärken. Derartige Aktionen sind ein wichtiger Beitrag dazu“, hob Bürgermeister Josef Fürst hervor.