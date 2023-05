Bezirk Mistelbach: Drei Festl und 700 Fahrgäste im Festlbus

Mit dem Festlbus will das Team die Mobilität im Bezirk neu denken, in dem Jugendlichen ein einfacher, sicherer und kostengünstiger Transport zu den Abendveranstaltungen der Wahl ermöglicht wird. „Es ist nicht notwendig, dass die Eltern der Jugendlichen spätnachts aufstehen oder die Feiernden gar selbst angetrunken mit dem Auto fahren, um wieder nach Hause zu kommen“, finden Dominik Gail und Claudia Pfeffer: „In Zeiten, in denen uns die Probleme des Klimawandels tagtäglich beschäftigen, liegt es auf der Hand, eine gesammelte Lösung für den Nachtverkehr zu den Party-Locations des östlichen Weinviertels zu finden. Statt mit unzähligen Einzel-Pkws nutzen die Jugendlichen unseren Festlbus, um aus allen Himmelsrichtungen von der für sie am nächsten Haltestelle zum Festl zu kommen“.

Welche Abendveranstaltungen jeweils angefahren werden, können die Fahrgäste mittels der eigens programmierten App „Festlbus Mistelbach“ (verfügbar im App Store und Google Play Store) herausfinden. Damit Staus vor dem Einstieg in den Bus ausbleiben und alle pünktlich am gewünschten Party-Hot-Spot des Abends ankommen, können die Bustickets einzig über diese App digital erworben werden. Dominik Gail weist auch auf ein weiteres Schmankerl für die Fahrgäste des Festlbuses hin: „Alle, die unseren Bus benutzen, dürfen sich über den garantierten Eintritt in die angefahrenen Festl freuen“, sagt Claudia Pfeffer.

Hochhalten und Unterstützen von Ehrenamt und Vereinsleben

Ein großes Anliegen ist dem neunköpfigen Organisationsteam, möglichst viele Vereine und Veranstalter dabei zu unterstützen, deren Festln noch attraktiver zu machen. Immerhin sei der Festlbus eine Serviceleistung des Veranstalters gegenüber seinen Partygästen. Damit möchte das Vereins-Team auch zur Fortgeh- und Vereinskultur im Bezirk beitragen. Immerhin, meint Pfeffer, „kann man den vielen Vereinen wie etwa Freiwilligen Feuerwehren, Sport- und Jugendvereinen, aber auch privaten Veranstaltern gar nicht genug danken, wenn sie sich über eine größere Veranstaltung drüber trauen. Das ist mit viel Arbeit, Bürokratie und immerhin mit einem großen finanziellen Risiko verbunden!“

Pfeffer ist aber auch bewusst, dass „Vereinskultur und Ehrenamt enorm wichtig sind für das gemeinschaftliche Zusammenleben in unseren Gemeinden. Diverse Vereine leisten einen wichtigen Beitrag in der Jugendarbeit, in dem junge Menschen organisatorische Verantwortung bekommen und lernen, gemeinschaftlich Ziele zu erarbeiten.“

Wie geht es mit dem Projekt langfristig weiter?

Nächstes Jahr würde das Team gerne noch mehr Veranstaltungen anfahren. „Der Wunsch der Jugendlichen, vieler Gemeinden, Veranstalter und auch unsererseits wäre auf jeden Fall da. Leider ist das hauptsächlich eine finanzielle Frage. Wir haben da auch schon eine Idee für nächstes Jahr und hoffen auf die Unterstützung der Gemeinden. Vor allem wäre uns ein Anliegen, künftig auch Randgemeinden noch besser abzudecken. Das geht nur, wenn noch mehr Festln angefahren werden.“

Für heuer muss man allerdings sagen: „Dass wir die Bustickets je nach Distanz der Haltestelle für 5 bis 7 Euro überhaupt anbieten können bzw. unsere Ausfahrten zum Vorjahr gleich verdoppeln können, wäre ohne die finanzielle Hilfe des EU-Maßnahmenprogramms LEADER Weinviertel Ost gar nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön daher an die Geschäftsführerin von LEADER Weinviertel Ost Christine Filipp sowie unserem Bus-Betreiber Dr. Richard für deren großartige Unterstützung!“, schließt sich Dominik Gail an.

Weiterer Fahrplan für 2023

Welche Fahrziele demnächst am Plan liegen? Am Sa, 3. Juni wird der Festlbus noch Promühle, danach Sandsation (29. Juli), Wiesnfet’n (Fr, 18. August) und als krönenden Abschluss das Winzerfest (nur am Sa, 9. September) anfahren.

Mehr Infos unter www.festlbus.com, in der Festlbus-App und auf Facebook bzw. Instagram.

