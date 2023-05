Sicher zur Party Mehr Haltestellen und mehr Festln für den Festl-Bus

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Ein eigens dafür gegründeter Verein oragnisiert heuer wieder den Festl-Bus, angefahren werden heuer sieben Jugend-Festl, die Zahl der Haltestellen ist höher, als im Vorjahr. Infos gibt's in der App und auf festlbus.com Foto: JVP

E infacher geht’s wirklich nicht zum Festl: Einfach in der App die Route ansehen, entscheiden, wo man einsteigt und gleich das Ticket buchen: Am 6. Mai ist der „Festl-Bus“ im Bezirk heuer erstmals unterwegs, Ziel ist die „Beet-Party“ am Paasdorfer Rübenplatz.