Bezirk Mistelbach: Verbrechen wieder wie vor Corona

Im Bezirk Mistelbach stieg die Anzahl der registrierten Straftaten auf vor Coronazeiten an: Insgesamt wurden von Jänner bis Dezember 2022 2.556 Delikte angezeigt, was einen Zuwachs von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 bedeutet. Im direkten Vergleich zum Vorjahr 2021 gab es ein Anstieg von 14,7 Prozent. Das geht aus der Sicherheitsstatistik für den Bezirk Mistelbach hervor.

Wie bereits im Vorjahr vorhergesagt sank die Aufklärungsquote auf 49.9 Prozent (2021: 60,8 Prozent): „Die Fälle werden immer komplexer und schwieriger zu lösen“, hält stellvertretender Bezirkskommandant der Polizei Andreas Thenner fest.

Einen deutlichen Zuwachs gibt es bei den Einbruchsdelikten: Die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser stieg von 26 auf 37 an. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 (71 Hauseinbrüche) sieht man jedoch einen starken Rückgang. Am meisten gab es Delikte gegen das fremde Vermögen, wie zum Beispiel Sachbeschädigung, Einbruch oder Betrug. Sachbeschädigung ist hierbei das Hauptdelikt im Bezirk Mistelbach. „Besonders seit Corona sieht man eine Zuwachs bei Sachbeschädigungen und einen Rückgang bei Einbrüchen“, erklärt Thenner.

Anstieg bei Internetbetrug und generell Cybercrime

Seit der Pandemie stiegen Internet bezogene Verbrechen, wie Internetbetrug oder Erpressung im Internet stark an. „Solange Menschen darauf reinfallen, wird es dies weiterhin geben“, so Thenner. Fälle von Internetbetrug stiegen von 205 auf 210 an. Im Vergleich gab es im Jahre 2019 nur 127 Fälle. Cybercrime erhöht sich von 26 auf 52 Delikte. Erpressung im Internet stieg von 13 auf 22. Eine besondere Form der Erpressung, nämlich Sextortion, stieg von null Fälle auf 18 Fälle an.

Erfreulicherweise gab es keine Morde im Jahre 2022 und Gewalt in der Familie steigt zwar an, jedoch nur leicht. Man kann einen Anstieg an Delikten sehen, welche schwieriger zu lösen sind, wie zum Beispiel Internetbetrug. „Die Fälle werden immer komplexer und schwerer. Früher wurde ein Hendl gestohlen, ein Nachbar hat es gesehen und der Fall war schnell gelöst. Heutzutage ist dies viel komplizierter.“ erklärt Thenner die Situation vereinfacht.

Im Detail:

Straftatenanzahl 2022: 2.556

Straftatenanzahl 2021: 2.228

Straftatenanzahl 2019: 2.460

Aufklärungsquote 2022: 49,9 Prozent

Aufklärungsquote 2021: 60,8 Prozent

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.