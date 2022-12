Klumpert im Feld: Warten auf Lösungen

Werbung

Acht Autos, mindestens genau so viele Traktoren, mehr als zehn Traktoranhänger, ein Stapler und ein Bagger. Außerdem sind auf dem knapp 25 Meter langen Feldstreifen in der Riede Gartenfeld jenseits der Bahnlinie noch zig landwirtschaftliche Geräte, Autoreifen und viel, viel Müll gebunkert. Und auch die Autos selbst und die Brantner-Kipper sind vollgemüllt.

Der Siebenhirtner, der in Flohmarktkreisen „Klumpert-Hansi“ genannt wird, kauft alles mögliche zusammen und bunkert es unter anderem auf seinem Feld am Ortsrand von Siebenhirten. „Da ist Handlungsbedarf“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP): Die Gemeinde sei seit längerer Zeit mit der Causa befasst: „Was ist, wenn aus einem der Autos oder Traktoren Öl ausrinnt“, sieht er massiven Handlungsbedarf. Der Ball liege bei der Bezirkshauptmannschaft.

Ortsvorsteher: Problem ist seit Jahren bekannt

Wortkarg gibt sich Siebenhirtens Ortsvorsteher: „Dieses Problem mit der Müllablagerung ist der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach schon seit Jahren bekannt“, sagt Robert Netzl: „Vielleicht entschließt sich die Behörde, jetzt endlich Handlungen zu setzen.“

Seitens der Bezirkshauptmannschaft hat man dem Besitzer des illegal gelagerten Schrotts Fristen zur Entfernung gesetzt, nur die ließ der ungenutzt verstreichen, wie Siebenhirtner wissen. Die deponierten Fahrzeuge werden sogar eher mehr als weniger. „Wir stecken in einem langwierigen Verfahren mit vielen Fristen und Zwischenschritten, die Zeit kosten“, sag Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler: „Aber wir schauen uns das in unregelmäßigen Abständen an, ob nicht ein Zustand eintritt, bei dem Gefahr in Verzug ist“, sagt die Bezirkshauptfrau: „Das ist derzeit nicht der Fall.“

Wie ist der Stand des Verfahrens? Jetzt wurde der Eigentümer aufgefordert, das Feld zu räumen. Tut er das nicht, wird eine Drittfirma beauftragt, das Feld nach den Vorgaben des Abfallwirtschaftsgesetzes zu räumen. Dafür muss einerseits ein Kostenvoranschlag eingeholt werden, sollte der Eigentümer das dann nicht zahlen können, muss beim Bund angesucht werden, dass der die Kosten übernimmt: „Wir haben für solche Exekutionsverfahren kein Budget. Das ist der Grund, warum solche Verfahren so zäh sind“, sagt Draxler.

Ist das mal geklärt, sollte es dann flott mit der Räumung gehen: Der Entsorger wird entscheiden, was entsorgt werden muss und was als Wertstoff in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt wird. Einen großen Abverkaufsflohmarkt, wie sich manche Schnäppchenjäger das wünschen würden, wird es in diesem Fall nicht geben.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.