Künstler Christian Heider eröffnete seine Galerie

Auf Einladung über die Bezirksgrenzen hinweg fand am 21. Oktober, am Tag der offenen Ateliers, die Eröffnung der Galerie des Künstlers Christian Heider in Siebenhirten bei Mistelbach statt. Dieser neu gestaltete Raum, ein ehemaliger Stadl, zog die Besucher in ihren Bann. Zwei Jahre harte Arbeit waren nötig, um den alten Stadl zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsraum zu verwandeln.

Die Galerie kann nach Kontaktaufnahme mit dem Künstler jederzeit besucht werden. Die Besucher des Ortes Siebenhirten waren zurecht sehr stolz auf „ihren“ Christian Heider. Selbst die Politik verschiedenster Couleur war anwesend. Politisiert wurde jedoch nicht - dieser Nachmittag gehörte ganz der Kunst.

Zum Künstler

Christian Heider wurde 1964 in Wien geboren und schloss 1982 eine Lehre als Kunsttischler ab. 1989 gründete er ein Atelier für Gestaltung und Formgebung und lebte anschließend einige Zeit in Neuseeland. 1999 gründete er die „Kunst Werk Stätte“. 2007 übersiedelte er nach Hintaus 131 in Siebenhirten.

Sein Arbeitsspektrum reicht von Möbel und Innenarchitektur über Bildhauerei, Skulptur und Objekt bis hin zur Malerei und Fotografie. Sein Motto: „Nature can do without man, but man can not do without nature.“ Übersetzt heißt dies: Die Natur kann ohne den Menschen auskommen, aber der Mensch kann nicht ohne die Natur auskommen.