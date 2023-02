Rotes Kreuz verlieh Ehrungen für viele Dienstjahre

Das Rote Kreuz, Bezirksstelle Mistelbach, lud die Ehrenamtlichen der Kolonne Mistelbach zu einem Jahresrückblick in den Siebenhirtnerhof ein. Seit Beginn der Covid 19 Pandemie konnte den unbezahlten, freiwilligen Mitgliedern nicht mehr persönlich für ihre Leistungen gedankt werden. Jetzt wurde es nachgeholt.

Rettungsdienst trotz Lockdowns und dadurch erschwerten Bedingungen, Testungen bei der Pandemie, soziale Dienste, alle Mitglieder waren für die Erfüllung ihrer übernommenen Aufgaben rund um die Uhr im Einsatz. „Gerade in der Pandemie hat man gesehen, dass man sich auf die Freiwilligen und Hauptberuflichen im Roten Kreuz verlassen kann“, durfte Bezirksstellenleiter Clemens Hickl feststellen.

Im letzten Jahr kam es auch zu einer Verbesserung in der Notfallrettung. In der „Rettungslandschaft neu“ wurden, wie im Vertrag mit dem Land NÖ gefordert, drei Notfallrettungswagen in Wolkersdorf, Mistelbach und Poysdorf stationiert. Diese Fahrzeuge müssen mit mindestens einem Notfallsanitäter rund um die Uhr besetzt sein. Sie werden zu Notfällen, zum Beispiel schwere Unfälle, Wiederbelebungen, lebensgefährliche Erkrankungen und dergleichen, alarmiert – je nach Einsatzart mit oder ohne zusätzliches Notarzteinsatzfahrzeug. Dadurch soll erreicht werden, dass rasche und kompetente Hilfe innerhalb kurzer Zeit zum Patienten kommt.

Im administrativen Bereich gibt es zu wenig Leute, welche zum Beispiel die Führung einer Ortsstelle übernehmen wollen. Trotz Ausschreibung hat sich keine neue Führungsgruppe für die Ortsstelle Mistelbach gefunden. Die Mitglieder der Ortsstelle sind jetzt als Kolonne in die Bezirksstelle eingegliedert.

Stolze Bilanz für das Rote Kreuz

Die Kolonne Mistelbach hat 244 Ehrenamtliche als Mitglieder. 686 Männer und Frauen sind in allen Dienststellen der Bezirksstelle Mistelbach ehrenamtlich tätig. Mit ihnen und 45 Hauptberuflichen, davon 30 Zivildiener und zwölf Personen im freiwilligen sozialen Jahr, wurden 2022 insgesamt 46.000 Rettungs- und Krankentransporte abgewickelt. Davon sind 10.289 Notfalleinsätze mit dem Rettungstransportwagen, besetzt mit Notfallsanitätern, sowie 2.470 Notarzteinsätze abgeleistet worden. Insgesamt 1,655.822 km Einsatzfahrten wurden bei den Rettungs- und Krankentransporten zurückgelegt.

Langjährige Ehrenamtliche konnten von Clemens Hickl und Siegfried Bauer Dienstjahresabzeichen für 10, 15, 20 und 30 Dienstjahre entgegennehmen. Ehrungen für mehr als 1.000 geleistete Einsätze wurden ebenfalls an 30 verdiente Freiwillige übergeben.

