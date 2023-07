Siebziger von Karl Schodl: Das Miteinander gestärkt

Bürgermeister Josef Fürst dankte ihm für die langjährige Arbeit in der Stadtgemeinde Poysdorf. Karl Schodl war als Gemeinderat, Stadtrat und lange Jahre als Ortsvorsteher zum Wohle der Bevölkerung tätig. Als Stadtrat war er auch für das Feuerwehrwesen in Poysdorf zuständig. Die Arbeit in der Feuerwehr Poysdorf war ihm von Jugend auf ein großes Anliegen. Er war in der Ausbildung, in den Wettkampfgruppen und als Kommandant-Stv. aktiv mit dabei. Die Liebe zur Feuerwehr hat er von seinem Vater Franz übernommen und an seine Söhne Karl und Markus weitergegeben. Fürst hob im Besonderen seine verbindende Art hervor, mit der er immer sehr umsichtig die Interessen der Landwirtschaft und auch der Bevölkerung vertrat. „Für Karl Schodl gab es nie nur eine Seite, sondern er versuchte, Menschen mit ihren Wünschen und Anliegen zu verbinden“, hob Fürst hervor. Sein Nachfolger als Ortsvorsteher, Roman Oppenauer, dankte dem Jubilar für seine wertvolle Arbeit als Poysdorfer „Berimann“, in der er so manche Grundangelegenheiten ohne Gericht und sonstige Behörden in einem Miteinander löste. Er brachte ihm als ganz persönliches Geschenk ein Kreuz aus alten Weinstöcken. Mit Dank und Anerkennung des NÖ Bauernbundes würdigte Gerhard Walek die gute Zusammenarbeit mit Karl Schodl. Die bäuerlichen Anliegen vertrat Karl Schodl auch in seinen Aufgaben als Funktionär im Raiffeisen Lagerhaus in Poysdorf.