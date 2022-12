Mistelbach: Großer Andrang beim Kindersilvester

Werbung

Glühwein oder Kinderpunsch waren bei 11 Grad plus am Silvesternachmittag nicht so der Renner: Ein Cola und für die Großen ein Bier waren da eher angesagt: Das Adventdorf beim Mistelbacher Eiszauber war Zentrum der Silvesterfeiern für Kinder am Hauptplatz.

Zuerst sorgte Puppentheater-Intendantin Cordula Nossek für Unterhaltung, dann übernahm Zauberer Magic Bertoni, vor dem nicht einmal Bürgermeister Erich Stubenvoll sicher war.

Höhepunkt waren aber die Einsatzfahrzeuge der Blaulichtorganisationen Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Bundesheer, die zum Anfassen und drinnen sitzen rund um das Adventdorf standen und regelrecht gestürmt wurden.

Unter den Gästen: Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg, Rot Kreuz-Bezirksstelleleiter Clemens Hickl, FF-Kommandant Claus Neubauer und die Landtagsabgeordneten Kurt Hackl und Manfred Schulz.

