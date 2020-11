„Die Österreicher haben den Holocaust im Kopf, die Menschen in Mauthausen haben ihn täglich, ob sie wollen oder nicht, vor Augen“, sagt der Mistelbacher Filmemacher Simon Wieland.

„Mich hat interessiert, wie die Anwohner, die damals noch sehr jung waren, mit dieser ihrer Vergangenheit bis zum heutigen Tag umgehen. Es haben sich hier in unmittelbarer Nähe völlig unterschiedliche Schicksale ereignet: Das der Häftlinge des Konzentrationslagers und das der Bewohner von Mauthausen“, so Wieland über die Motivation zu seinem neuesten Dokumentarfilm „Mauthausen – zwei Leben.“

Genau diese zwei unterschiedlichen Schicksale zeigt Wieland: Die Geschichte des Häftlings Stanislaw Leszczynski und die des Lehrlings Franz Hackl, der in einer Schlosserei im Konzentrationslager Mauthausen arbeitete. Der aus Polen stammende Stanislaw Leszczynski war während des Zweiten Weltkriegs im Widerstand aktiv und wurde später von der Gestapo verhaftet. Franz Hackl, 1927 geboren und selbst aus Mauthausen, absolvierte eine Lehre als Betriebsschlosser im Steinbruch Gusen bei den Deutschen Erd- und Steinwerken, einer Firma der SS:

„In der ersten Zeit konnte ich es noch nicht so erfassen, aber im zweiten und dritten Lehrjahr wurde mir klar, was für Verbrechen hier an Menschen verübt wurden. Diese drei Jahre, die ich hier in der Lehrzeit verbrachte, brachten mich zur Erkenntnis, dass nicht die hier drinnen die Verbrecher waren, sondern jene, die draußen standen und die Menschen, die gar nichts verbrochen hatten, drangsalierten und zu Tode prügelten“, schildert Hackl. Mit seinem Dokumentarfilm möchte er besonders viele junge Menschen erreichen, damit diese Gräueltaten nie vergessen werden.