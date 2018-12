„Wir haben heuer ein wenig ein nachdenklicheres musikalisches Programm zusammengestellt. Aber keine Angst, es sind auch recht lustige Lieder mit im Programm." Seit fünf Jahren leitet Simone Überall das Kinder- und Jugendensemble „Sing and Swing“.

Jeden Freitag um 18 Uhr wird geprobt, ab 19 Uhr gibt es dann speziell für die jugendlichen Sänger englische Lieder oder auch das Einstudieren einer zweiten Stimme. "Jedes Kind war als Solist beim Konzert aktiv. Auch die Musikinstrumente können wir bereits alle innerhalb des Chores besetzen", freute sich Obfrau Sandra Strobl.

Den Hauptpart erledigen dabei Sandra Schön-Schuckert am Keyboard und Anja Strobl an der Gitarre. Luisa Schuckert war erstmals auf der Violine zu hören. Unter den Gästen auch Bürgermeister Thomas Grießl, Vize Herbert Bauer und die Stadträte Gudrun Tindl-Habitzl und Josef Fürst. Die Kinder kommen aus Poysdorf, Wilhelmsdorf, Kleinhadersdorf, Großkrut, Herrnbaumgarten und Erdberg.

Jedes Kind ab der 1. Klasse Volksschule ist ab Jänner herzlich im Ensemble „Sing and Swing“ willkommen. Das Weihnachtskonzert ist am 21. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Großkrut zu hören.