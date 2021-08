Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Je vier Wochen lang konnten insgesamt 26 Jugendliche als Ferialarbeitnehmer in zwei Tranchen in den Sommerferien am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in die Berufswelt eintauchen. Die Burschen und Mädchen sind u.a. in den Bereichen Gärtnerei, Wäscherei, Küche und Verwaltung tätig.

So haben sie einerseits die Gelegenheit, Wissen und Kenntnisse, die teilweise bereits in der Schule vermittelt wurden, anzuwenden, andererseits werden die Praktikantinnen und Praktikanten von den Klinikums-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern dahingehend instruiert und angeleitet, dass sie selbstständig Aufgaben übernehmen und ausführen können.

„Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf nimmt gerne seine Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region wahr und bildet junge ArbeitnehmerInnen aus. Wir können unseren Praktikanten auch eine gute Orientierungshilfe für die künftige Berufswahl bieten, was uns darin unterstützt, motivierte künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen“, erklärt die Kaufmännische Direktorin Jutta Stöger.