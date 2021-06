Wenn es darum geht, wer das beschissenste Leben hat, dann ist das Leben doch ein Dorf: Mit der Komödie „Adieu, Herr Minister“ von Jordi Galceran beendet die Theatergruppe Kronberg den Bühnen-Lockdown und bringt unter Regieführung von Richard Schmetterer eine spritzige Komödie auf die Bühne im Josef Kraus Park. Am 5. Juni war Premiere.

Der Minister, der sich nach einem Korruptionsskandal umbringen will, verliebt sich in die Frau des Auftragskillers, den er beauftragt hat, nachdem eine Prostituierte, die ihren jüngsten Job am Küchentisch eben dieses Auftragskillers gegenüber Frau und Minister geleakt hatte. Die Handlung der heurigen Komödie folgt nicht gerade dem geradesten Handlungsstrang. Wobei vielleicht ist ja doch alles anders und es steckt Trickbetrug dahinter? Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Wunderbar überdreht André Bauer als „Piefkeminister“ am Rande der Todessehnsucht. „Der ist unser Corona-Gewinn“, lacht Intendant Josef Romstorfer: „So einen bekommst normalerweise nicht.“ Als einziger Berufsschauspieler spielt André Bauer sonst im Ronacher, im Künstlerhaus Wien und im Raimund Theater. Eine Freude beim Zusehen ist Dajana Kvasnovski: Überdreht, liebenswert, bestimmt: Die Widersinnigkeit ihres Lebens als Sicherheitsgaskappenverkäuferin mit an den Rollstuhl gefesseltem Vater und arbeitsscheuem Mann lassen sie an ihrem Leben fast verzweifeln. Nur ist dieser Mann, Lukas Rapp, eben nicht arbeitsscheu, sondern Auftragskiller und Kunde der Prostituierten Yolanda alias Julia Wenig, die sich mehr redselig und im tratschenden Nachbarinnenstil denn als ausgebuffte Bordsteinschwalbe gibt.

Der sabbernde Opa, der nicht reden kann? Intendant Josef Romstorfer: Dass er neben dem Sabbern auch kräftig schimpfen kann, sei nur so nebenbei erwähnt. Kurz: Eine wahre Freude, ihnen beim Spiel auf der Bühne zuzusehen.

Wie gut tut es, wieder auf der Bühne zu sein? „Sehr. Die ganze Unsicherheit, was wie möglich ist, ist vorbei“, sagt Romstorfer. Er sei immer bestrebt gewesen, alles möglichst spät wenn nötig abzusagen. Die ersten Vorstellungen mussten noch mit Sperrstunde 22 Uhr gespielt werden.

Fazit : Eine spritzige Sommerkomödie, die dank der Selbstmordabsichten von Minister André Bauer und der Rettung durch Dajana Kvasnovski schon mit Vollgas beginnt, und mit einem Ende, das so nicht zu erwarten ist.