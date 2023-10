Manfred Graf erradelte sich ein Trekking-Fahrrad

Mit einem Rekord von über 6.500 Teilnehmern verzeichnete der diesjährige Kilometersammelwettbewerb „Niederösterreich radelt“ eine noch nie dagewesene Teilnehmerzahl. Auch die heurige Sommeraktion vom 1. Juli bis 12. September erfreute sich großer Beliebtheit und motivierte zahlreiche Radfahrer dazu, auf ihren Fahrrädern die 10 Top-Radrouten Niederösterreichs mit über 100 Radausflugszielen zu erkunden.

Unter allen Teilnehmern, die mindestens drei Ausflugsziele mit dem Fahrrad erkundeten, wurde ein exklusiver Hauptgewinn verlost. Einer dieser fleißigen Radfahrer ist Manfred Graf aus Neudorf im Weinviertel. Als glücklicher Gewinner wurde er nun ausgelost und freut sich über ein nagelneues KTM Life Tour Trekking-Fahrrad. Als begeisterter Radfahrer beeindruckt seine Bilanz mit über 4.500 geradelten Kilometern und rund 30 gesammelten Sommerradel-Zielen.

„Diese hohe Beteiligung am Wettbewerb unterstreicht nicht nur das gestiegene Interesse der Menschen am Fahrradfahren, sondern auch die sportliche Begeisterung, die das Erkunden der Radrouten und Ausflugsziele in Niederösterreich auslöst“, freut sich Verkehrslandesrat Udo Landbauer über die große Zahl an Teilnehmern an der Aktion.