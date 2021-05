Gerade jetzt ist es wichtig, jungen Menschen Perspektiven zu bieten und durch diesen Einblick in die Berufswelt die Offenheit und Freude an der Arbeit zu fördern. Wir freuen uns dies in der Stadtgemeinde Laa auch heuer wieder anbieten zu können“ ist Bürgermeisterin Brigitte Ribisch froh. 2021 werden die jungen Laaer unter anderem wieder den städtischen Bauhof unterstützen, aber auch im Innendienst im Rathaus tätig sein. Außerdem werden sie auch auf der Teststraße in der Burg eingesetzt sowie im Kindergarten Laa Ostbahnhof und in der Laaer Volksschule.

„Die Einbindung in einen Betrieb sowie das Kennenlernen eines regulären Arbeitsalltages stehen hier im Vordergrund und sollen den jungen Leuten, neben dem ersten Geldverdienen auch die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt aufzeigen.“ meint Stadtrat David Reiff.

Gleichzeitig kann die Stadtgemeinde Laa auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem AMS insgesamt elf Aushilfen beschäftigen. Diese Arbeitskräfte werden im städtischen Bauhof für die Grünraumpflege eingesetzt. Die Stadtgemeinde Laa trägt damit entscheidend dazu bei, Ältere, Wiedereinsteiger oder Langzeitarbeitslose nachhaltig am kommunalen Arbeitsmarkt zu integrieren.