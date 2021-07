Ab 2. August tourt das Stadtoberhaupt wieder durch alle zehn Ortsgemeinden, um Wünsche, Sorgen und Anregungen aus den Ortsgemeinden aufzunehmen und mit der Bevölkerung in direkten Kontakt zu treten. Den Auftakt der „Sommer-Stammtische“ bildet am 2. August Lanzendorf am Platz vor dem FF-Haus. Nach Möglichkeit finden alle „Sommer-Stammtische“ im Freien sowie in allen Fällen unter Einhaltung der derzeit gültigen Covid-19-Richtlinien statt.