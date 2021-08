NÖN : Erwarten Sie sich einen politisch ruhigen Sommer?

Brigitte Ribisch: Ja, da schon der Frühling politisch ruhig war, denke ich, dass wir endlich in Ruhe für unsere Bürger arbeiten können. Die Aufgaben der Gemeinde werden verlässlich erledigt, fast alle Laaer haben Verständnis dafür, dass die Arbeiten Schritt für Schritt erledigt werden, vor allem dann, wenn finanzielle Hürden zu nehmen sind. Und wir arbeiten alle Aufgaben Schritt für Schritt zügig ab und planen und arbeiten auch so, dass alle in Zukunft hier gut leben können.

Was sind die Materien, die eine Bürgermeisterin dann beschäftigen, wenn alle in Urlaubsstimmung sind?

Ribisch: Viele Menschen dürfen in Urlaubsstimmung sein und fast alle genießen die Sommermonate. Als Bürgermeisterin habe ich große Freude daran, dass Groß und Klein bei uns in Laa und in der ganzen Großgemeinde so gut leben kann. Viele beneiden uns. Neben dem im Sommer auch weiterlaufenden Tagesgeschäft plane ich und überprüfe mit meinem Team, wie es im Herbst weiter gehen wird, was die nächsten Meilensteine sind, um Laa vorwärts zu bringen.

Welche Projekte sind das?

Ribisch : LaaPlus, Bauplätze, Wohnen in Laa, Jugendtreff, Kindergarten, Stadtplatz, Sportanlagen, Kleinkinderbetreuung, Finanzierungen, Straßenneubau und Sanierungen, Bibliothek, Grünes Band Erweiterung, Gewässer- und Umweltschutz, Freizeitaktivitäten, ärztliche Versorgung, Förderungen.

In Laa hat sich zuletzt die politische Lage insofern entspannt, dass bei/nach der Gemeinderatssitzung keine Angriffe gegen die ÖVP Mehrheit von der Opposition kamen. Was hat sich geändert?

Ribisch : Wir haben ja keine ÖVP-Mehrheit, sondern die Mehrheit aller im Gemeinderat vertretenen Personen aus allen Parteien entscheidet immer und das fast immer einstimmig. Fast alle Oppositionsparteien geben ehrlich zu, dass unsere Zusammenarbeit und das Bestreben, das Beste für die Bürger zu ermöglichen nur gemeinsam gut bewältigt werden kann. Das tut den Laaern gut und wendet Schaden von unseren Bürgern ab. Das haben wohl alle erkannt. Ich erfahre viel Zustimmung aus der Bevölkerung für unsere Arbeit und die Menschen wollen, dass wir arbeiten und die, die immer der Stadt Schaden mit negativen Schlagzeilen zufügen wollen, die merken, wie wenig Menschen das wollen und wie das geschadet hat, nicht nur in der Krise. Also: Miteinander-Weiter-Richtig.

Stichwort Stadtentwicklung: Wie geht es mit LaaPlus weiter? Wohin wird sich das Stadtzentrum entwickeln.? Gibt es Konzepte Richtung Nahversorgung am Stadtplatz?

Ribisch : LaaPlus ist auf Schiene. Es laufen gerade noch Bewilligungsverfahren, das Bauen geht dann ganz schnell. Ärzte warten schon und auch der Nahversorger, auf den so viele gewartet haben. Auch der Andrang auf die Wohnmöglichkeiten ist sehr groß. Das Stadtzentrum muss noch grüner werden und die Menschen brauchen Platz um zu Verweilen, sich zu treffen, dort einzukaufen und Geschäfte aller Art zu erledigen. Auch hier hat sich die Erweiterung mit den Sitzgelegenheiten und den Schattenspendern (wichtig in Bezug auf den Klimawandel) gut bewährt und wir werden weiter erweitern, die Gestaltung der Begegnungsräume ist in Planung. Der neue praktische Arzt, die verdichtete Wohnbauweise, die Begrünung, die Geschäfte usw. haben sich bezahlt gemacht. Man muss sich nur den Platz ansehen, viele Menschen treffen sich hier auf ein kurzes Gespräch (Meeting point), erledigen Einkäufe, genießen Eis und andere Köstlichkeiten, besuchen den Arzt, den Notar, die Gemeinde, usw.. Die neuen Einkaufsmöglichkeiten zeigen, dass der Stadtplatz in Laa attraktiv ist und bleibt, und das freut mich sehr. Ein Konzept für die bestehenden Nahversorger braucht es nicht, sie machen ihre Arbeit hervorragend.

Persönlich: Wann ist Zeit für ein paar ruhige Tage? Wo ging/geht es hin?

Ribisch : Ein paar ruhige Tage hatte ich schon, beim Wandern im Mostviertel , zu Hause im Garten beim Garteln und Ausruhen , beim Spazierengehen und Radfahren in Laa, bei ein paar gemütlichen Stunden bei unseren Heurigen im Weinviertel und ein paar Tage will ich noch in Österreich in die Berge, aber genau weiß ich es noch nicht.