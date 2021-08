In ihren idyllischen Naturgarten lud Bürgermeisterin Karin Gepperth NÖN Mitarbeiterin Susanne Bauer zum Sommergespräch.

NÖN: Der Sommer ist ja aufgrund der Urlaubszeit eine sehr ruhige Zeit – auch für die Bürgermeisterin von Stronsdorf?

Karin Gepperth: Ja, ich nehme mir Zeit für Ruhe und Entspannung. Trotzdem bin ich für die Gemeinde erreichbar.

Welche Projekte sollen in den nächsten Monaten oder sogar noch in den Sommermonaten in der Großgemeinde Stronsdorf fertiggestellt werden?

Gepperth: Geplant war die Fertigsanierung des Kindergartens in Patzmannsdorf. Aufgrund von Engpässen bei der Materiallieferung und des Umstandes, dass die Handwerker wegen der Unwetter aus Prioritätsgründen anderweitig beschäftigt sind, mussten Teile der Innensanierung und die Gartensanierung auf spätestens Sommer 2022 verschoben werden. Ebenfalls verschoben wurde die Sanierung im Stronsdorfer Kindergarten.

Erfreulich ist, dass die Wiederherstellung der Nebenanlagen in Unterschoderlee durch die Straßenmeisterei momentan in Arbeit ist. Besonders freue ich mich über die zwei Fußgängerbrücken, die noch heuer von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes fertiggestellt werden.

Stichwort Unwetter, Teile des Gemeindegebietes wurden sehr stark getroffen. Wie schaut es mit der Behebung der Schäden aus?

Gepperth: Rasche Hilfe erfolgt im Rahmen des Katastrophenfonds, der über die Gemeinde abgewickelt wird. Einige Schäden wurden bereits gemeldet.

Bei der letzten ÖVP-Gemeindeparteisitzung wurden Sie wieder zur Vorsitzenden gewählt. Wie ist die allgemeine Zusammenarbeit im Gemeinderat und wie haben sich die neuen teils jungen Gemeinderäte eingearbeitet?

Gepperth: Die neuen Gemeinderäte brauchen Zeit, um Erfahrungen in der Gemeindearbeit zu sammeln, die Zusammenarbeit in der eigenen Fraktion klappt ganz gut. Da wichtige Entscheidungen getroffen werden mussten, gab es Anfang August bereits eine Gemeinderatssitzung.

Sie sind nicht nur Bürgermeisterin, sondern auch Obfrau des Abfallverbandes Land um Laa. Gibt es hier Neuigkeiten?

Gepperth: Ja – eine ganz tolle Aktion. Vom GAUL wurden Micro-Sammelinseln angekauft, von denen zumindest eine jeder Gemeinde im Land um Laa zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass nun die Abfälle von Menschen, die unterwegs sind, richtig getrennt eingeworfen werden.