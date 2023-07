Sommerkonzert Ein Stück Italien im Niederleiser Kultursalon

Claudia Guarin, Gitarrist Vaclav Fuksa, Sänger und Gitarrist Bryan Benner und Hausherr Dolphi Danninger freuen sich über das rege Interesse und einen vollen Saal am letzten Konzert vor der Sommerpause. Foto: Carmen Gmeinböck

V or der Sommerpause sollte der Neapolitanische Abend noch einmal so richtiges Sommerfeeling versprühen. Um den Sommer also gebührlich willkommen zu heißen, wartete der Kultursalon Niederleis mit der zweiten Auflage eines neapolitanischen Abends auf.