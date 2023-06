Leichte Muse begeisterte

Mit einer Polonaise eröffneten die Musiker das Konzert. Wiener Blut und die Freudenschusspolka von Johann Strauß waren bereits erste Höhepunkte. Bei diesem Stück begrüßten zwei Musikerinnen die Gäste in den verschiedensten Sprachen, weil eben Musik die Sprache ist, die verbindet. So waren Freunde aus den Niederlanden, Gäste aus der Ukraine aber auch Musiker, die aus Italien stammen, mit dabei. Mit zwei Tangos machten die Musiker einen interessanten Ausflug nach Südamerika, wo zwischen dem großen Argentinien und dem kleinen Nachbarn Uruguay diskutiert wird, wer eben der echte Vater des Tangos ist. Mit „La Cumparsita“, dem meist gespielten Tango der Welt, vom uruguayischen Komponisten Gerardo Matos Rodriguez, belegt der kleine Nachbar seinen Anspruch auf die Vaterschaft. Mit „Gold und Silber lieb ich sehr“, einem Walzer von Franz Lehar, gratulierten die Weinviertler Philharmoniker der Stadt Poysdorf zu 100 Jahre Stadt.

Danke sagten dafür Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl und Stadträtin Sabine Lenk. Ein besonderer Höhepunkt mit lokalem Kolorit war das altbekannte Lied „So geht’s in Poysdorf zu“, welches von Roland Bentz in eine Orchesterfassung umgeschrieben wurde. Die Poysdorferin Waltraud Hauser und der Ameiser Fritz Rieder legten beim Refrain ihre Geigen zur Seite und zeigten ihre gesanglichen Qualitäten. Zum Abschluss des offiziellen Teiles gab es einen Ausflug in die irische Musik. Aus Zugabe durfte - wie bei den großen Vorbildern in Wien - der Radetzkymarsch natürlich nicht fehlen.

In der Pause und danach sorgte Winzer Werner Hause für ein gemütliches Beisammensein bei Speckstangerl und Wein. Bei all ihren Stücken ist eines besonders zu spüren: Es ist die Freude am gemeinsamen Musizieren, an der Gemeinschaft und der Freundschaft, die durch die Musik verbindet. Es sind Musiker aus dem gesamten Weinviertel, die bei den Weinviertler Philharmonikern miteinander spielen. Wer gerne auch mit dabei sein möchte, kann sich gerne bei Svea und Roland Bentz email klangwerk@gmx.at melden.