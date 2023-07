Schleinbacher Bibliothek auf Vollbetrieb

Von der Gestaltung der Werbung bis hin zur Verpflegung lag alles in der Hand der Jugendlichen. In einer Präsentation wurden Spielkonsolen der Anfänge bis zu den heutigen modernen Geräten gezeigt. Das Beste aber war, dass einige dieser „Altertümer“ auch zur Verfügung standen, um sie auszuprobieren. Das Highlight bildete am Ende ein Mario Cart Turnier.

Nur wenige Tage später waren die Vorschulkinder eingeladen. Büchereileiterin Katharina Köstler zeigte den neugierigen Kindern, was es in der Bücherei alles gibt und wie die Bücher, Spiele, Tonies, Leseschachteln und Spiele ausgeliehen werden können. Es wurden Lesezeichen gebastelt und zum Abschluss erfuhren die Kinder in einem Bilderbuchkino, was eine Maus, ein Fuchs und ein Huhn in der „Pippilothek“ alles erleben.

Vorankündigung: Am 26. Juli, 15 Uhr macht das Ferienspiel in der Bücherei Station. Gemeinsam wird ein buntes Raumelement gestaltet. Gleichzeitig findet auch wieder das beliebte Spielcafé statt, zu dem auch alle anderen Spielbegeisterten, egal ob alt oder jung, eingeladen sind.

Informationen unter 0650 85 30 248, https://buecherei-schleinbach.noebib.at