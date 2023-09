Mistelbach: 8.000 Besucher an 21 Tagen

„Das Publikum war zufrieden und wir sind zufrieden“, fasst Kulturamtsmitarbeiter Christoph Gahr die sieben Wochen Sommerszene zusammen. Nach 21 Tagen musikalischem Programm besuchten ungefähr 8.000 Menschen die Veranstaltung. Nur an einem Tag, dem 5. August, musste die Sommerszene aufgrund des Wetters geschlossen bleiben.

Es sei schwer, die heurigen Besucherzahlen mit den Jahren zuvor zu vergleichen, weil die Veranstaltung früher begonnen und früher aufgehört hat als in der Vergangenheit, erklärt Gahr. Im Vorjahr gab es zum Beispiel 27 Öffnungstage und die Besucherzahl betrug circa 11.500. Nur wenige Tage mehr zeigen bereits einen enormen Unterschied.

Erstmalige Lücke im Sommerveranstaltungskalender

Die untypische Lücke zwischen Sommerszene und Stadtfest wurde in der ersten Woche durch alternatives Programm, wie das Zwiebelfest in Laa und das Street Food Festival am Mistelbacher Hauptplatz ausgefüllt. Man sah bei der Veranstaltung Sommerszene Einsparpotenzial und nutzte dieses. Die Woche danach war es etwas stiller und die Mitarbeiter hatten durch die Veranstaltungsunterbrechung eine kurze Verschnaufpause.

Man merkt, dass die Bevölkerung nicht mehr so ausgehungert ist wie noch zu Pandemiezeiten. Die Besucherzahlen sind nicht mehr so extrem, es geht alles zurück zum Normalwert. „Es gibt nun wieder mehr Nebenangebote und die Sommerszene verliert ihre Alleinstellung aus den Jahren 2020 und 2021. 2022 hat dies schon leicht angefangen“, meinte Gahr über die diesjährigen Besucherzahlen.

Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder acht Wochen Sommerszenengenuss geben.