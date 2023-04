Landesprojekt: Erste PV-Anlage am Pflegezentrumsdach in Wolkersdorf

Die Photovoltaik-Anlage mit einer Modulleistung von 208,6 kWp erzeugt jährlich zirka 220.000 kWh Ökostrom und deckt damit mehr als ein Drittel des jährlichen Strombedarfs des PBZ Wolkersdorf. Zirka 85 Prozent des erzeugten Stroms werden direkt am Standort genutzt, der in den Sommermonaten erzeugte Überschuss wird verkauft und in das Netz eingespeist.

Für die neue Sonnenkraft-Anlage wurden 469 neue Module verbaut und die 92 Module der bestehenden PV-Anlage neu angeordnet und verkabelt. Diese Anlage am PBZ Wolkersdorf ist die erste fertiggestellte PV-Anlage des Projekts „Sonnenkraftwerk NÖ“, im Rahmen dessen PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 20 MW auf allen geeigneten Landesgebäuden, darunter rund 45 Gesundheitseinrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur, errichtet werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.