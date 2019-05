In der Region Mistelbach schaffen rund 5.130 Unternehmerinnen und Unternehmer Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region. Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus betont, dass „der direkte Kontakt vor Ort wichtig ist. Wir haben für die Unternehmerinnen und Unternehmer das ganze Jahr über ein offenes Ohr.“

Die Wirtschaftsbund-Delegation besichtigte einen der größten Baumeisterbetriebe Niederösterreichs, die Baumeister Lahofer GmbH, anschließend den Familien-Schlosserbetrieb Stahlbau Lochmann GmbH & Co KG, bei de in Wolkersdorf, und den innovativen Familienbetrieb Helmer – die Tischlerei (PIllichsdorf). Im Anschluss an die Betriebs-Tour konnten auch die Bezirks-Funktionäre ihre Ideen und Wünsche bei einem Bezirks-Funktionärs-Treffen im Gasthaus Schurlwirt in Pillichsdorf einbringen.

Die Stimmung bei den Wirtschaftstreibenden im Bezirk ist positiv. Sie hoffen, dass die Konjunktur auch zukünftig stabil bleibt. Trotzdem wünschen sich viele Wirtschaftstreibende Maßnahmen gegen den Fachkräfte- und Lehrlingsmangel und eine Attraktivierung des Lehrberufs.

Zudem Maßnahmen für den fairen Wettbewerb mit ausländischen Firmen und eine deutliche Steuersenkung auf den Faktor Arbeit.

Bei der Wirtschaftsbund-Zuhör-Tour von März bis Juni stehen rund 100 Betriebsbesuche und über 20 Workshops mit Bezirks-Funktionären in allen 20 Bezirken Niederösterreichs am Programm.

Die Ergebnisse fließen in einem Wirtschaftsbund-Fahrplan für die niederösterreichische Wirtschaft bis 2025.