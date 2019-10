In der Vorwoche präsentierte Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) im Beisein einiger Gemeinderäte das Bauprojekt „Kindergarten“, der für diese zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Diese zeigte sich höchst zufrieden und begeistert von der Perfektion des Vorhabens. „Das Konzept gefällt mir ausgesprochen gut“, so die Landesrätin. Besonders beeindruckte Teschl-Hofmeister die Tatsache, dass die Kinder in der Zukunft genau wie in der Vergangenheit mit frisch zubereiteten Speisen von umliegenden Gasthöfen versorgt werden.

„Die Nachmittagsbetreuung wird nicht in der Schule stattfinden. Schule impliziert eher Leistung und Disziplin als Freizeit!“ Thomas Ludwig, Bürgermeister

Thomas Ludwigl: „Da es in Ladendorf recht viele musikalische Kinder gibt und die Musikschule sogar zwei Bläserklassen aufweisen kann, wird es einen Extraraum geben, in dem die Instrumente abgestellt werden können.“

Kindergarten, Volksschule, Musikschule und Hallenbad verschmelzen zu einem richtigen kleinen Campus. „Aus psychologischen Gründen wird die Nachmittagsbetreuung nicht in der Schule stattfinden. Schule impliziert eher Leistung und Disziplin als Freizeit“, erklärte Ludwig. Selbstverständlich wird die Errichtung der Gebäude nach strengen ökologischen Richtlinien durchgeführt. Eine Fotovoltaik-Anlage wird für Energie sorgen, sowie überhaupt Umweltverträglichkeit einen hohen Stellenwert in der Planung einnahm.

Die Gemeinde ließ vorab das Projekt mit einem sehr guten Ergebnis auf Nachhaltigkeit prüfen. Danach ging es vom Gemeindeamt weiter zum Kindergartenareal, wo der offizielle Spatenstich erfolgte.