Mistelbach: 12 neue Wohnungen in der Mitschastraße .

In der Mistelbacher Mitschastraße 26 errichtet die Paul & Partner. Immobilien. Investments. in den kommenden Monaten ein neues Mehrfamilienhaus mit Platz für insgesamt zwölf Mietwohnungen. Am 19. April fand der offizielle Spatenstich für das neue Wohnbauvorhaben statt, das auf einer Gesamtnutzfläche von rund 1.000 Quadratmeter in unmittelbarer Zentrumsnähe entsteht.