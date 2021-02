Vergangene Woche konnte an die Sozialgemeinschaft VinziRast ein Betrag von 10.000 Euro übergeben werden.

VinziRast ist eine unabhängige Gemeinschaft, die Menschen ohne Obdach, geflüchteten Menschen und anderen von Armut betroffenen Personen hilft.

Help Mobile versteht sich als Mobilfunk mit Herz, pro aktiver Simkarte wird monatlich an den Wohltätigkeitsverein Help me gespendet. So ist es gelungen, in drei Jahren 200.000 Euro Spendengelder aufzubringen.