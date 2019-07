„Im Mistelbacher Frauenhaus wird Frauen in Not rasch und unkompliziert geholfen. Wir sind stolz, unseren Beitrag leisten zu können um Frauen zu unterstützen, die nicht so viel Glück hatten wie wir“, meint Claudia Musil, die Bezirksfrauenvorsitzende von Mistelbach.

„Das Frauenhaus in Mistelbach ist das einzige Frauenhaus für unsere gesamte Region Weinviertel mit über 300.000 Einwohnern. Darauf wollen wir im Zuge der Spendenübergabe aufmerksam machen. Mir ist aber auch wichtig, hervorzuheben, welche gute Arbeit im Mistelbacher Frauenhaus geleistet wird“, erzählt die Weinviertler Abgeordnete Melanie Erasim.

Die Spende wurde am Landesparteirat der SPÖ Niederösterreich gesammelt um das Frauenhaus für künftige Projekte unterstützen zu können.

"Wir danken allen UnterstützerInnen und freuen uns, dass auch viele Männer zum Zusammenkommen der Spende beigetragen haben" freut sich Musil, dass das Problem Gewalt gegen Frauen auch bei vielen Männern ein Thema geworden ist.