Mistelbach: Aus Müll wird eine Spende für das Hilfswerk

Viele Dinge sind einfach zu schade um im Müll zu landen. Aber oft finden die Gegenstände auch im nahen Familien- oder Bekanntenkreis keine Verwendung mehr. Das Verkaufen auf diversen Plattformen ist auch nicht jedermanns Sache. Also wirft man viele Sachen weg, die man noch verwenden könnte. Im Re-Use-Raum in Wertstoffzentrum Mistelbach können noch brauchbare Gegenstände einfach abgegeben werden und erhalten so eine zweite Chance. Sie werden gereinigt und gegen eine angemessene Spende an Interessierte abgegeben.

Kurz vor Weihnachten wurden die Einnahmen an das Hilfswerk Wilfersdorf übergeben. Das Hilfswerk bietet Hilfe im Bereich der Pflege und Betreuung von Personen im Haushalt an. Wird der Alltag zu beschwerlich, so helfen qualifizierte Heimhelferinnen bei alltäglichen Aktivitäten, ermöglichen so ein Leben zuhause in gewohnter Umgebung und entlasten dadurch Angehörige.

Der Re-Use-Raum im Wertstoffsammelzentrum ist jeden ersten Freitag im Monat geöffnet. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.umweltverbaende.at/mistelbach

