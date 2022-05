Mistelbach: Erste Diplompflegerin als Breast-Care-Nurse

Werbung Mistelbach Anzeige 13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Als Breast-Care-Nurse (BCN) begleitet DGKP Maria Gruber Patientinnen und in seltenen Fällen auch Patienten ab dem Zeitpunkt, an dem sie einen auffälligen Befund in der Ambulanz des Brustgesundheitszentrums des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf erhalten und ist von Anfang an über den gesamten Krankheitsverlauf informiert. „Bekommen Patienten die Diagnose „Mammakarzinom“ – Brustkrebs, so ist es im ersten Moment schwierig, alle Gesprächsthemen aufzunehmen. Viele Fragen beschäftigen sie dann erst zu Hause.

Das Ärzteteam und Maria Gruber stehen für diese offenen Fragen dann gerne zur Verfügung“, so Primar Ronald Zwrtek, Sprecher des Brustgesundheitszentrums NÖ Nord-Ost. Die optimale Betreuung und Therapiebegleitung von Patienten steht bei der Arbeit als Breast-Care-Nurse immer im Vordergrund. Darunter fallen auch die psychosoziale Begleitung der betroffenen Personen sowie deren Angehörigen.

Folgt auf einen operativen Eingriff eine Chemotherapie, so bereitet die Breast-Care-Nurse alle erforderlichen Unterlagen vor. Nach Abschluss der Therapie besteht für die betroffenen Personen weiterhin die Möglichkeit, Kontakt zu der Pflegeexpertin aufzunehmen.

„Als Breast-Care-Nurse benötigt man viel Einfühlungsvermögen und Engagement um eine vertrauensvolle Beziehung zu den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen aufzubauen, um sie in dieser schweren Lebensphase zu betreuen. Maria Gruber ist Pflegeexpertin mit Leib und Seele und nimmt sich den Fragen und Ängsten der betroffenen Personen mit viel Hingabe an“, so Pflegedirektor Christian Pleil.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.