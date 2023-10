Ungerndorf will Treffpunkt für alle Generationen schaffen

Ungerndorf arbeitet gerade daran, einen neuen Spielplatz zu verwirklichen (die NÖN berichtete mehrmals). Zuletzt holte man die Kinder zweier Zielgruppen - von null bis sechs und von sechs bis zwölf Jahren - mit ins Boot: Ihre Wünsche und Ideen wurden erfragt, die Auswertung erfolgte unter Koordination von Ortsvorsteher Thomas Appel. In Zusammenarbeit mit den Eltern wurde dann eine „Hitliste“ der gewünschten Spielplatzgeräte erstellt.

Seilbahn, Kletterturm mit Aussichtsmöglichkeiten und eine Sandbaustelle standen dabei ganz oben. Das wird in der weiteren Planung berücksichtigt, noch müssen die Kosten dafür eruiert werden. Ein Erdhügel wird zudem aufgeschüttet, damit die Kinder ihn erklettern - und über eine Rutsche wieder auf den Boden gelangen können.

Spielplatzbüro begleitet das Projekt

Alle gesammelten Informationen hat das Team des Spielplatzbüros in einer Gestaltungsskizze zusammengefasst, die erst in einer Dorfsitzung präsentiert wurde. Bereits im Vorjahr hatte Appel mit Spielplatzbüro-Projektleiterin Martina Strobl Kontakt aufgenommen, um in das kostenlose Förderprogramm des Familienlandes NÖ aufgenommen zu werden.

Nach einigen Gesprächen und einem regen Informationsaustausch erfolgte im Sommer eine Besichtigung des bestehenden Spielplatzes vor Ort und des geplanten Generationentreffpunktes am Sportplatzgelände. Architektin Vesna Urlicic präsentierte in einem allgemeinen Vortrag, wie ein bedürfnisgerechter und naturnaher Spielplatz aussehen kann.

Ziel: naturnah, barrierefrei, generationsübergreifend - und mehr

Und das ist in erster Linie auch geplant: ein naturnaher, barrierefreier Spielplatz für alle Generationen. Vier Bereiche werden mit Büschen, Bäumen, Hecken und Sträuchern getrennt, sie sind unter anderem für Kleinkinder, Kinder, Erwachsene oder Senioren gedacht. In weiterer Folge (Umsetzungsphase zwei) soll die Jugend mit einem kleinen Calisthenics-Park angesprochen werden, sie können dann Fitness- und Motorikgeräte nutzen.

Viel Beschattung, Sitzgelegenheiten, ein Spieltisch, eine begrünte Pergola und Liegeplattform sowie ein Trinkbrunnen sind außerdem vorgesehen. Naturholz soll sich in der Gestaltung wiederfinden. Kleinkinder dürfen sich auf eine Nestschaukel freuen, die Größeren auf „normale“ Schwingmöglichkeiten. Gebaut wird ein Insektenhaus, geschaffen wird noch ein Sinnesweg. „Wir haben viel vor“, sagt Appel. „Aber step by step.“

Es soll ein weiteres Vorzeigeprojekt in Ungerndorf mit eigenem Motto werden, in dem alle Generationen mitwirken können Ortsvorsteher Thomas Appel

Jetzt werden dementsprechende Kostenvoranschläge für konkrete Spielgeräte eingeholt und in weiterer Folge ein Finanzierungsplan ausgearbeitet. Fest steht: „Es soll ein weiteres Vorzeigeprojekt in Ungerndorf mit eigenem Motto werden, in dem alle Generationen mitwirken können“, erklärt der Ortsvorsteher. „Erst wenn alles geregelt ist - Geräte, Bepflanzung und Finanzierung - , sollen die Arbeiten am neuen Spielplatzort im nächsten Jahr beginnen.“