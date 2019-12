Hans-Peter Vodicka wird die SPÖ in den Gemeinderatswahlkampf führen: Bei der außerordentlichen Jahresversammlung konnte der Vorsitzende den Wahlkampf-Auftakt, die Themen, Aufgaben und den geplanten Wahlkampf bis zum 26. Jänner vorstellen. Die Kandidatenliste wurde einstimmig beschlossen.

„Wahlkampf-Auftakt wird das 8. Rote-Nelken-Kränzchen am 5. Jänner sein, ein Folder mit dem Wahlprogramm, eine Wahl-Zeitung, Hausbesuche und ein Glühweinstand sind fix vorgesehen“, sagt der Spitzenkandidat. Persönliche Stimmzettel von den einzelnen Kandidaten werden den Wählern bei den Hausbesuchen zur Verwendung in der Wahlzelle überreicht. Und: „Statt Wahlgeschenken wird die SPÖ allen Feuerwehren der Großgemeinde Poysdorf zu gleichen Teilen eine Spende übergeben“, kündigt Hans-Peter Vodicka an.

"Der Poysdorfer Weg ist eine sehr gute Sache"

Die Eckpunkte des Wahlprogrammes? „Die Hauptforderungen sind Stadtkernbelebung, mehr Bauplätze, Klima- und Umweltschutz“, sagt der SPÖ-Spitzenkandidat und aktive Stadtrat. Kritiker werfen dem Poysdorfer Weg der politischen Zusammenarbeit vor, zu wenig Ecken und Kanten zu haben. Wie soll es nach der Wahl weitergehen? „Der Poysdorfer Weg ist eine sehr gute Sache und wir werden versuchen, ihn fortzusetzen“, sagt Vodicka.

Die Sozialdemokraten halten momentan fünf von 29 Mandaten im Poysdorfer Gemeinderat.