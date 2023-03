Melanie Erasim (SPÖ): „Schluss mit dem Hick-Hack!“

„Ich habe mich noch nie öffentlich über innerparteiliche Diskussionsfelder zu Wort gemeldet. Doch jetzt kann ich nicht mehr schweigen“, sagt die SPÖ-Bezirksvorsitzende von Mistelbach, Wahlkreisvorsitzende des Weinviertels, stellvertretende Landesparteivorsitzende und Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim: „Ich möchte mich aufrichtig bei den Menschen in diesem Land sowie den vielen fleißigen, zumeist ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären entschuldigen, welch unwürdiges Schauspiel meine Partei gerade abgibt!“

Sie sei angetreten, um für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen, und nicht um sich mit Kriegsrhetorik in den eigenen Reihen zu beschäftigen: „Ich erwarte mir vom Präsidium am kommenden Mittwoch eine Klärung dieser untragbaren Situation. Wer das Ohr bei den Sorgen der Menschen hat, muss geeint gegen Energiepreise, Mietpreisexplosionen und stark steigende Armut auftreten.“ Die laufenden Diskussionen um den Parteivorsitz und Querschüsse aus anderen Bundesländern seien da nicht hilfreich: „Ich weiß, dass wir an sich als Partei dazu in der Lage sind, deshalb Schluss mit dem Hick-Hack und ran an die Arbeit“, fordert die Rabensburger Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim.

