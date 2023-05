Zwander: „SPÖ soll sich wieder auf ihre Werte besinnen“

Die Vertretung machte sie trotzdem gerne, auch wenn es schon die siebente Mai-Veranstaltung für sie war. Für sie standen naturgemäß die Frauen-Themen im Vordergrund. Für die setzte auch Bezirksfrauenvorsitzende und Bockfließerin Claudia Musil ein Zeichen: „Wir sind schon vor 20 Jahren für die Idee des Halbe-Halbe bei der Arbeit gelaufen. Aber es wird immer zäher“, gestand sie. Die SPÖ sein die einzige Fraktion im Landtag, die dieses 50:50 auch bei der Besetzung der Mandate umgesetzt hatte. ÖVP und FPÖ haben gerade mal zwei bzw. eine Frau in ihren Reihen. Um darauf hinzuweisen, ließen sich die Bezirksfrauen Küchenschürzen mit dem Spruch von Johanna Dohnal „Nur eine Frauenorganisation, die lästig ist, hat eine Existenzberechtigung“ darauf anfertigen. Das will sie auch weiter bleiben.

„Es ist unsere Aufgabe, ein System zu schaffen, das Gerechtigkeit schafft“, stellte Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander in seiner Ansprache klar. Da müsse sich die SPÖ wieder auf ihre Werte zurückbesinnen. Hinsichtlich der Landespolitik berichtete er über die Gründe des Scheiterns der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen: „Die ÖVP wollte nicht auf unsere vernünftigen Forderungen eingehen.“ Und hinsichtlich der laufenden Mitgliederbefragung rief der die SPÖ-Mitglieder dazu auf, jene Kandidatin oder jenen Kandidaten zu wählen, dem sie zutrauen, dass der notwendige Wandel in der SPÖ umgesetzt wird.

Bockfließ war übrigens Austragungsort der Maifeier, weil der Ort bei der Landtagswahl eine der wenigen Gemeinden in NÖ war, in denen die SPÖ ein Plus eingefahren hatte.

Ehrungen

Ehrennadel in Gold: Theresia Jogl (Bockfließ).

Viktor Adler- Plakette: Johann Langer (37 Jahre Gemeinderat in Neudorf), Erich Köbach (Sozialdemokratisches Lebenswerk, Bockfließ), Paul Janott (sozialdemokratisches Lebenswerk, Bockfließ), Johann Ruth (15 Jahre Bürgermeister in Hausbrunn).

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.