Bankomat-Versorgung: „Besonders schlimm ist es im Bezirk Mistelbach“

„Ein Bankomat für jede Gemeinde!“, fordert SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim für den Bezirk Mistelbach und für den gesamten Wahlkreis Weinviertel. 100 Gemeinden seien in Niederösterreich bereits von der Bargeldversorgung abgeschnitten. „Besonders schlimm sieht es im Bezirk Mistelbach aus, wo derzeit bereits elf Gemeinden über keine Bargeldversorgung mehr verfügen, wobei es in weiteren Gemeinden Diskussionen gibt, auch dort die Bankomaten künftig nicht mehr zu betreiben“, erklärt Erasim.

Aktuelles Beispiel ist Wildendürnbach, wo der Bankomat laut Auskunft der Gemeinde demnächst abgebaut werde. Fallbach, Gaubitsch, Gnadendorf, Großharras, Kreuttal, Kreuzstetten, Niederleis, Pillichsdorf, Unterstinkenbrunn und Ottenthal sind die weiteren Gemeinden im Bezirk, die keinen eigenen Bankomaten haben. Wer hier Bargeld braucht, muss Fahrten von oft mehr als fünf Kilometer in Kauf nehmen, um zum nächsten Bankomaten zu gelangen.

„Nicht rasch an Bargeld zu kommen, kann für die Betriebe in den betroffenen Gemeinden sogar geschäftsschädigend sein. Denn dann geht man eben nicht mehr zum Heurigen, kauft eben keinen Wein zum Mitnehmen ein und fährt in einen anderen Ort zum Wirten, wo man eben vorher noch Geld ziehen kann“, gibt Nationalratsabgeordnete Erasim zu bedenken.

Gemeinden, in denen den Gästen und Einwohnern das Geld knapp wird, schneiden sich letztlich ins eigene Fleisch Melanie Erasim

Als Tourismussprecherin der SPÖ könne sie daher nur einen Stopp der Ausdünnung des ländlichen Raumes fordern - wozu auch die Versorgung mit Bargeld gehört. „Gemeinden, in denen den Gästen und Einwohnern das Geld knapp wird, schneiden sich letztlich ins eigene Fleisch“, warnt Erasim. Ganz abgesehen von älteren Menschen, die nicht mobil und so von ihrem eigenen Ersparten „abgeschnitten“ sind.

Die SPÖ fordert niederösterreichweit eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen ein und setzte die Petition „Ohne Bargeld stirbt der Ort. Ein Bankomat für jede Gemeinde!“ auf, die online unterstützt werden kann: https://noe.spoe.at/bankomat

59.918 Niederösterreicher hätten eine durchschnittliche Wegstrecke zwischen drei und fünf Kilometer bis zum nächsten Geldautomaten, 22.748 müssten fünf bis acht Kilometer fahren, für 1.022 Gemeindebürger heißt es, mehr als acht Kilometer zurückzulegen. „Das ist inakzeptabel. Wenn ich schon mal in einem anderen Ort bin, um Geld zu beheben, dann gehe ich auch dort ins Gasthaus, zum Bäcker oder Nahversorger. So wird ein Ort auf Raten ausgehungert“, warnt Erasim.